Alışveriş sitesi Mandalinev’de vurgun: Yandaş medya tanıtmış

7 Ekim’de Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak Ankara merkezli kurulan ve Çağatay Emre Beyaz isimli şahsa kayıtlı ‘Star Gold Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye Perakende Ticaret Limited Şirketi’ne bağlı ‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesi yeni vurgun iddiasıyla gündemde.

Fotoğraf: Mandalinev sitesinde vurgun

Gerçek Gündem’den Ökkeş Taşkın’ın haberine göre siteden alışveriş yapan binlerce kişi ödedikleri halde ürünlerin eline ulaşmadığını belirtirken, yöneticiler siteyi kapatarak sırra kadem bastı.

Vurgun sitesinin reklamını AKP’ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi başta olmak üzere birçok haber sitesi yaptı. Takvim’in tanıtım haberinde site hakkında, ‘e-ticaret sektöründe ilham veren yeniliklerin markası‘ diye söz ediliyor.

Görsel: Takvim’in haberinden

’Mandalinev’den alışveriş yaparak dolandırıcıların hedefi olan Tufan Şahin Sağaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

‘Önde gelen haber sitelerinden reklam aldılar’

Kendisi gibi binlerce mağdurun olduğunu söyleyen Sağaz, şunları kaydetti: “Siteden alışveriş yapmadan önce araştırdığımda Türkiye’nin önde gelen haber sitelerine reklam verdiklerini gördüm. Siteyi incelediğimde birçok e-ticaret sitesinden daha uygun fiyata sattığını fark ettim. Ben 10 bin 400 TL’lik bir ürün aldım. Daha sonra aldığım ürün elime ulaşmadı. Site yetkililerine ulaşmaya çalıştım ama karşıma kimse çıkmadı. Daha sonra siteyi kapattıklarını görünce suç duyurusunda bulundum. Benim gibi binlerce mağdur var.”

Sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiren birçok kişi, site yetkililerine ulaşamadıklarını belirterek binlerce lira dolandırıldıkları söyledi.