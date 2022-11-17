Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 50’nci yılını astroloji konferansıyla kutluyor!

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, web sitesinde ‘2023 yılında bizi neler bekliyor’ konulu bir astroloji toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğe üniversite içinden tepki geldi.

Fotoğraf: Google Haritalar

Fakültenin Hipokrat Salonu’nda yarın saat 12.30’ya yapılması planlanan toplantının başlığı ‘Astrolojik Olarak 2023 Yılında Bizleri Nele Bekliyor?‘ Duyuruda konuşmacı olarak ‘Astrolog Evren Arslan’ın adı yazıyor.

Etkinliğe üniversitenin içinden tepki geldi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 50’nci yılını kutluyor

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Twitter hesabından ‘Basına ve Kamuoyuna’ hitaben bir açıklama yaptı.

“Bugün sosyal medyaya da yansıyan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen ve ekte de afişi görülebilecek olan sahte bilim etkinliğine dair derneğimiz açıklama yapma ihtiyacı duymuştur” diye başlayan açıklamanın devamında şunlar yazıldı:

“50. Yıl etkinlikleri kapsamında 18 Kasım 2022 tarihinde saat 12.30’da düzenleneceği duyurulan ‘Astrolojik Olarak 2023 Yılında Bizleri Neler Bekliyor? Astrolog Evren Aslan’ başlıklı etkinliğin bilim ve üniversite ile uzaktan yakından hiçbir bağı olmadığı açıktır.

Üstelik de Hipokrat Salonu’nda

Hipokrattan bu yana geçen 2400 yıl sonunda gelinen noktada Hipokrat’ın kesin olarak reddettiği büyülü sahte bilim örneklerinin, üstelik de ismi Hipokrat olan bir salonda sergilenmesi kabul edilemezdir.

Gerçek bilimin yapıldığı alanlar olmaktan gittikçe uzaklaşan üniversitelerde bu tür sahte bilim etkinliklerinin yapılması bilimi rehber edinmiş biz bilim insanlarını kaygılandırmaktadır. Üniversiteler bilimsel bilginin tartışıldığı alanlardır ve böyle de kalmalıdır.

Bizler Çukurova Üniversitesinin ilerici aydın ve bilimden taraf olan üyeleri olarak bahsi geçen etkinliğin iptal edilmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇÖED Yönetim Kurulu

1- Basına ve Kamuoyuna. Bugün sosyal medyaya da yansıyan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen ve ekte de afişi görülebilecek olan sahte bilim etkinliğine dair derneğimiz açıklama yapma ihtiyacı duymuştur. pic.twitter.com/9v6Ow2xMlw — Çukurova Ögretim Elemanları Derneği (@CukurovaOED) November 17, 2022

Geçtiğimiz günlerde ‘Üniversitelerde ‘sahtebilim’ yükseliyor: Akademi çatısı altında astroloji eğitimi’ başlıklı bir röportaj yayımlamış ve bu konuyu ele almıştık. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Dr. Tufan Kıymaz, astrolojiyi ‘sahtebilim‘ olarak tanımlamış ve akademi çatısı altına girmesinin sakıncalarını şöyle anlatmıştı:

‘Sahtebilim’ bilim dışı olduğu halde kendini bilimmiş gibi gösteren ve böylece bilimin prestijinden yararlanmak isteyen iddialar bütününden oluşur. Sahtebilimin bilim gibi görünme, bilimsel gibi duran bir terminoloji kullanma amacı var... Örneğin, sahtebilimlerden biri olan astrolojiye baktığımızda ‘yıldızlar‘, ‘açılar‘ gibi bilim insanlarından duymayı bekleyeceğimiz kelimeleri kullandığını görürüz. Ya da bir başka sahtebilim olan ‘çekim yasası’, ‘titreşim‘ der, ‘frekans‘ der…“

Burcumu okumanın ne zararı var

Tufan Kıymaz ‘Ben sadece burcumu okuyorum ve kendimi iyi hissetmemi sağlıyor, bunun bana ne gibi zararı olabilir’ sorusuna da şöyle cevap vermişti:

“Evet, astrolojiye inananların çoğu böyle düşünüyor olabilir ama burcunu okuyup hayatını buna göre düzenlemeye çalışanlar da var. İşe alımlarda bile buna bakanlar, ameliyat gününü doktorun değil astrologun tavsiyesine göre belirleyenler ya da çocuğu istediği burçta olmayacak diye kürtaj yaptırmak isteyenler var. Ortalama zararsız görünse de sahtebilimler ne kadar normalleşirse radikal örnekler de daha uca kayar ve ciddi sağlık sorunlarına, insan hakları ihlallerine neden olabilir.”