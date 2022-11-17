Dedeoğulları davası: Sanık Mehmet Altun’a yedi kez ağırlaştırılmış müebbet

Konya’da Dedeoğulları ailesinden yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun’a yedi kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: AA

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Altun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılırken müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Dedeoğulları ailesinin avukatları, duruşmada reddihakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada verdiği ara kararda, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu kanaatine vararak katılan avukatlarının taleplerinin reddine karar verdi.

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Altun, Dedeoğulları ailesinin avukatlarına “Ben bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Ben bugüne kadar söylenecek her şeyi söyledim” ifadesini kullandı.

Altun’un bu ifadeleri üzerine müşteki Çetin Dedeoğulları sanığa tepki gösterdi. Ardından duruşma salonunda kısa süreli arbede yaşandı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya bir süre ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanık Altun’a yedi kişiye ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Altun’a ayrıca ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan dört yıl, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan dört yıl, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçundan iki yıl hapis cezası verildi.

Diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş’in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş’in (Harun Keleş’in oğlu) de ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ ve diğer suçlardan beraatine hükmedildi.

Duruşmayı HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bazı illerin baro başkanları da izledi.

Olay ve dava süreci

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde 30 Temmuz 2021’de bir evde yedi kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri yedi kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos’ta yakalanmıştı.

HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.