Konya’daki katliam davası: 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Konya’nın merkez Meram ilçesinde ırkçı saldırıda katledilen yedi kişilik Dedeoğulları ailesiyle ilgili duruşmada, savcı 11 sanıktan 10’u hakkında yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Söz verilen Lütfi ile Ali Keleş, ‘olayla ilgilerinin olmadığını’ iddia etti.

Sanık Altun da cinayet için ‘hiç kimsenin kendisini azmettirmediğini’ öne sürdü.

Savcı ‘Azmettirme var’ dedi

Duruşmada savcının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, sanık Mehmet Altun’un, olay günü ‘soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla’ maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların ‘azmettirmesi’ olmadan olayı gerçekleştirmesinin ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’ belirtildi.

Mütalaada, sanık Altun’un ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme‘ suçundan yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı ayrıca Altun’un ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan altı yıla kadar, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan üç yıla kadar, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçundan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş’in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu) ve Ayşe Keleş’in de ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu sanıkların da ‘yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçundan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş (Harun Keleş’in oğlu) hakkında da yeterli delil bulunamadığından beraati istendi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde 30 Temmuz 2021’de bir evde yedi kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri yedi kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos’ta yakalanmıştı.

HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.