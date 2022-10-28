Konya’daki katliamdan önceki saldırı davasında sanıklara ‘haksız tahrik’ indirimi ve tahliye

Konya’nın merkez Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinin ırkçı saldırıda katledilmesinden önceki saldırıya ilişkin yargılanan dokuz sanıktan sekizine, iki yıl dokuz aydan altı yıl dört aya kadar hapis cezaları verildi.

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8’inci Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve (Veli Keleş’in oğlu) Ali Keleş ile taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Ayrıca duruşmayı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi Mehdi Zana Akkaya, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Mersin ve Urfa şubesinden avukatlar izledi. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan tek kişi Çetin Dedeoğulları da katıldı.

Söz verilen sanıklardan tutuklu Lütfi Keleş, Dedeoğulları ailesiyle aralarındaki kavganın ‘ırkçılıkla bir alakasının olmadığını’ iddia ederek, “Bizim aramızda sadece komşu kavgası vardı. Biz 20 senedir aynı yerde yaşıyoruz. 20 senedir ırkçılık yapmamışız da şimdi mi yapacağız? Bunların hepsi yalan, iftira” dedi.

Dedeoğulları ailesinin avukatları reddi hakim talep etti. Talep, mahkeme heyetince reddedildi. Bunun üzerine müştekiler ve avukatları duruşma salonunu terk etti.

Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Tutuklu bulunan sanık Ali Keleş ve Lütfi Keleş serbest bırakılırken, tüm sanıklara bir yıl ila üç yıl arasında hapis cezası ve para cezaları verildi. Sanıkların hepsine ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanırken, ‘konut dokunulmazlığı’ ve ‘tehdit’ suçlarından hepsine beraat verildi.

Dedeoğulları ailesinden yedi kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, dokuz kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

‘Hakim bey uyduruktan ceza verdi‘

MA’nın aktardığına göre kararın ardından Konya Adliyesi önünde yapılan açıklamada avukat Kart, şunları söyledi: “Konya’da bir yargılama yapılmadı. Ankara merkezli verilen kanunsuz emir ve talimatın gereği yapıldı. Bu kararı tartışılacak bir yönü yok. Bu karar hukuken yok hükümde. Bu mahkeme görev yetkisini kötüye kullanmıştır. Bunun hesabı hukuk ve demokrasi içinde mutlaka sorulacak. Haksızlığa isyan ediyoruz.”

‘Kararın iktidarın yargıyı ve yasama başkanlığını nasıl boyunduruk altında tuttuğunu gösterdiğini’ söyleyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, şunları dedi: “İlk saldırı dosyasıyla katliam dosyasının birleştirilmemesinin gerekçesi ne olabilir. Gerekçe sunamadan tüm avukat taleplerini reddeden bir hakim gördük karşımızda. Hakim bey uyduruktan ceza verdi ve sanıkları tahliye etti. Apaçık bir nefret. Başka katliamların olduğu zamanlarda kimse biz gerekeni yaptık demesin, Konya’da bu ehliyet verildi.”