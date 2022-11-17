MHP, TTB’den ‘Türk’ü kaldırmak için kanun teklifi verdi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği’den (TTB) ‘Türk’ ibaresinin kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Serbest çalışan hekimlerin TTB’ye üyelik zorunluluklarının kaldırılmasını amaçlayan MHP’liler, teklifle herhangi bir suçtan yargılanan üyelerin de birlikten çıkarılmasını isteyecek.

Fotoğraf: TTB

Adli tıp uzmanı ve TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini söylemiş ve hedef gösterilmişti. Hakkında ‘terör’ soruşturması başlatılan Fincancı, laflarının çarpıtıldığını dile getirmişti.

Fincancı’yı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hedef göstermiş, Almanya’dan Türkiye’ye gelince havalimanında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Fincancı ve TTB’yi hedef alan Bahçeli, şu sözleri sarf etmişti: “Türk düşmanı birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerlerine hain ve zalimlerin ağızıyla kimyasal silah çamuru atanların, mesela TTB başkanıyla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansızlığa mahkum edilmesi, akla en yakın yollardan birisi.”

Bahçeli’nin daha önce de Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesinin ardından grev çağrısı yapan TTB’nin kapatılmasına yönelik çıkışına AKP’den ters yanıt gelmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” diyerek ittifak ortağının talebini reddetmişti.

Kanun teklifi verildi

MHP’li Ali Muhittin Taşdoğan, Bahçeli’nin “Türk ismi kaldırılmalıdır” sözlerini talimat sayarak TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Dün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na ulaşan teklifle ‘Türk’ isminin çıkarılmasının yanısıra serbest çalışan hekimlerin TTB’ye üye olma zorunluluklarının kaldırılması da amaçlanıyor.

Teklifin üçüncü maddesiyle MHP, herhangi bir suçtan hüküm giyen TTB üyelerinin üyeliklerinin sonlandırılmasını istiyor.

Verilen teklifin maddeleri şöyle:

*1: 6023 Sayılı Kanun’un isminde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği‘ ibaresinin ‘Tabipler Birliği’ olarak ve 6023 Sayılı Kanun maddeleri metninde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibareleri de ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmiştir.

*2: 6023 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler’ ibaresi, ‘üye olabilirler‘ şeklinde değiştirilmiştir.

*3: 6023 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin sonuna aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir:

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan herhangi birinden mahkum olanlar ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarlarılana, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılır ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek, yerlerine yenileri seçilir.”