Erdoğan, TTB’yi hedef aldı: İsminin değiştirilmesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ‘isminin değiştirilmesi için çalışacaklarını’ söyledi.

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Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hakkında, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini anlattıktan sonra ‘terör’ soruşturması başlatılmıştı.

Erdoğan, iktidar medyası ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Fincancı, şunları demişti: “Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. ‘Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir’ diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben ‘Kimyasal var‘ demişim gibi lanse ediyor.“

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Amasra’dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.

* (Türk Tabipleri Birliği) Başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle, hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak.

* (TTB) Bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek, gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum

* Bakanlarımıza, Tabipler birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim.

* Terör örgütü destekçileri buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız.