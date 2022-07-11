AKP’li Yazıcı, Bahçeli’nin ‘TTB kapatılsın’ talebini reddetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır” şeklindeki çıkışına yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır” diyerek ittifak ortağının talebini reddetti.

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Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesinin ardından Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla protestolar başlatılarak iki günlük greve gidilmişti.

MHP lideri Bahçeli, grev yapan doktorları hedef alarak, “Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır” çıkışını yinelemişti: “Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır.”

‘Demokrasi var’ dedi, greve çıkan hekimleri hedef aldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize’de bir gazetecinin Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, hukuk kuralları içerisinde her vatandaşın gösteri ve protesto hakkının olduğunu söyledi: “Demokratik ülkelerde, her vatandaşın; kanunlar çerçevesinde gösteri yapma ve protesto etme hakkı vardır.”

Greve çıkan hekimleri de hedef alan Hayati Yazıcı şöyle konuştu: “Bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir greve protestoya giremez, girmemeli. Bana göre mesleğin etik kurallarıyla bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel gerek örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir.”

Acil sağlık hizmetinin engellendiğini iddia eden Yazıcı şöyle devam etti: “Bu, mesleğin özüyle bağdaşmaz. En son Konya’da vuku bulan olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Her insan yaşama hakkına sahip, hele hele hekimlerimizin mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla şiddete, hayatlarını ödeyecek şekilde bir eyleme maruz kalmaları kabul edilebilir, tolere edilebilir bir tutum değil. Bunu hepimiz kınıyoruz.”

Hukukun var olan sorunları giderici ve önleyici kuralları getirmek için çalıştığını belirten Yazıcı, “Eksikler varsa derlenir toparlanır. Şayet cezanın düşüklüğü, yaptırım itibarıyla bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır. Hukuk devletinin, yönetenlerin görevidir” ifadelerini kullandı.