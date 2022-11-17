Ekimde Antalya’daki üç konuttan biri yabancıya gitti

Yabancıya konut satışı rekora gidiyor. Satışlar ekimde Antalya’da yüzde 33,6’ya ulaşırken İstanbul’da 10 ayın satış ortalaması ilk kez yüzde 10’u aştı.

MARS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak’sa ‘Rusların ağırlıkta olduğu yerleşim alanları ortaya çıkabileceğini’ düşünüyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ekime ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekimde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konutla Antalya aldı.

Bu ili sırasıyla 1658 konut satışıyla İstanbul ve 490 konut satışıyla Mersin izledi. Böylece, ekimde İstanbul’da satılan her 10 konuttan birini, Antalya’da satılan her üç konuttan birini yabancılar aldı.

Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye’den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 498 konutla İran, 310 konutla Irak ve 216 konutla Ukrayna vatandaşları takip etti.

Ocak-ekim dönemindeyse yabancıya konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bin 21 oldu. Bunun 21 bin 252 adeti İstanbul’da, 16 bin 779 adeti ise Antalya’da gerçekleşti.

‘Rusların ağırlıkta olduğu yerleşim alanları ortaya çıkabilir’

Dünya’ya konuşan MARS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, son on ayda yabancı yatırımcıya satışı gerçekleşen konut adedinin 55 bin 021 olduğunu, Rus yatırımcının söz konusu rakam içindeki oranını yüzde 20,60’ye yükseldiğini olarak söyledi.

Yabancı yatırımcının konut alırken yoğun ilgi gösterdiği illerin İstanbul, Antalya ve Mersin olduğunu kaydeden Hakan Bucak, “Ruslar özellikle tatil bölgelerinden konut alımı ile öne çıkıyor. Antalya ve Bodrum şu anda favori bölgeleri. Bu ilgi eğer böyle devam ederse Rusların ağırlıkta olduğu küçük yerleşim alanları ortaya çıkabilir” dedi.