AKP’nin AYM’de bireysel başvuruyu azaltma hazırlığı: ‘Ön inceleme kurulu’ oluşturulacak

AKP, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruların azaltılmasına dönük düzenlemeyi de içeren yeni bir yargı paketini önümüzdeki aylarda Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AYM’ye bireysel başvuru hakkının yeniden düzenleneceğini açıkladı.

AYM’ye 2021’de 32 bin 826 başvuru yapıldığını, bu dosyalardan yüzde 72’sinin başvuru şartı taşımadığı için kabul edilemez bulunduğunu söyleyen Bozdağ, yeni düzenlenmenin hazırlandığını duyurmuştu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre iktidar partisi kaynakları, bu düzenlemeye gerekçe olarak, son yıllarda bireysel başvuru hakkının bir ‘norm denetim’ veya ‘temyiz makamı‘ gibi görülmesi ve bu nedenle artan başvurularla AYM’nin iş yükünün artmasını gösteriyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı’nın sekreteryasında ‘bireysel başvuru kurulu’ oluşturulacak. Başvuru koşullarını taşımadığına karar verilen dosyalar AYM’ye gönderilmeyecek.

Ombudsmanlık benzetmesi

AKP kaynaklarına göre kurul, başvurucuyla AYM arasında bir çeşit ombudsmanlık rolü üstlenecek. Sadece Adalet Bakanlığı değil, barolar, hukukla ilgili diğer sivil toplum örgütlerinden temsilciler de bu kurulda yer alacak.

AYM’ye bireysel başvuru mekanizması, 2010 anayasa değişikliğiyle Türkiye’de hukuk sistemine dahil oldu. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) hak ihlalleri nedeniyle açılan davaların sayısını azaltmak amacıyla 2012’den itibaren de uygulamaya konuldu.

Ancak buna rağmen 2021 sonu itibariyle Türkiye AİHM’e başvuran ülkeler sıralamasında ikinci durumda.