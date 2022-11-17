Araştırma: Eriyen buzullar nedeniyle tonlarca mikrop doğaya karışabilir

Galli bilim insanları, küresel ısınmanın sonuçlarından biri olan buzul erimesinin, nehir, göl ve denizlere binlerce mikrobun karışmasına neden olabileceğini vurguladı.

Fotoğraflar: Aberystwyth Üniversitesi

Aberystwyth Üniversitesi’nde görevli ekip, Kuzey Amerika, Grönland, Avrupa’daki sekiz buzulda erime sonucu oluşan suyu inceledi.

İklim krizi nedeniyle binlerce ya da yüzlerce yılda oluşan dev buz kütlelerinin erimesi denizlerdeki su seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Endişe verici boyuttaki buzul kaybının oluşturduğu bir tehlike de etrafa bakteri gibi mikropları saçabilecek olması.

Araştırma sonucunda göre önümüzdeki 80 yıl içinde 100 bin tonu aşkın mikrop doğaya karışabilir.

Araştırma ekibindeki mikrobiyolog Dr Arwyn Edwards, çalışmanın buzullarda gizli mikro-organizmaların ne kadar çok olduğunu net olarak gösterdiğini söyledi.

”Doğaya karışacak mikropların sayısı buzulların erime hızına dolayısıyla da gezegenimizi ne kadar ısıttığımıza bağlı” diyen Edwards, küresel ısınmayla mücadelede acilen somut adım atılması konusunda uyardı.

Buzulların üzerindeki ya da içinde gizli bakteri gibi mikropların bazılarının insan sağlığına zararlı olabileceğini belirten Edwards, nehir, göl, denizlere karıştıktan sonra su kalitesinde kayda değer etkileri olacağını vurguladı: ”Buzulları donmuş su kaynağı olarak görüyoruz. Ancak bu araştırmadan çıkaracağımız temel ders onların da kendi içlerinde ekosistemleri olduğunu dikkate almanın gerekliliği.”

Ekip, çalışmasını, 2100 yılına kadar küresel ısınma değerlerinin 2-3 derece yükseleceği öngörüsüne dayanarak yaptı.

Araştırmanın sonuçları ‘Nature Communications Earth & Environment’ adlı bilim dergisinde yayımlandı.