Araştırma: Arktik Okyanusu diğerlerine göre dört kat daha hızlı asitleşiyor

Bilim insanları, hızlı buzul erimesinin yarattığı karbondioksit emilimi nedeniyle Arktik Okyanusu’nun diğer okyanuslara göre dört kat daha hızlı asitleştiğini söylüyor.

Greenpeace ‘Arctic Sunrise’ gemisinin Arktik Okyanusu’ndaki görüntülenen yüzen buz, 14 Eylül 2020. Fotoğraf: Reuters

The Guardian gazetesinin yer verdiği haberde; Science dergisinde Perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre, atmosferdeki tüm karbondioksitin üçte birini emen okyanus, fosil yakıt kullanımı nedeniyle daha asidik hale geldi ve Kuzey Kutbu bölgesinde son otuz yılda deniz buzundaki hızlı kayıp uzun vadeli asitleşme oranını hızlandırdı.

Çin Jimei Üniversitesi’ndeki Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden ve ABD Delaware Üniversitesi’ndeki Deniz Bilimleri ve Politikası Okulu’ndan araştırmacılar, hızlı deniz buzu kaybının deniz suyunu atmosfere maruz bıraktığını ve karbondioksit emilimini hızlandırdığını söylüyor.

Delaware Üniversitesi’nden deniz kimyası uzmanı Wei-Jun Cai, “okyanus sistemlerindeki asitlenmenin, yılda yaklaşık milyonda iki oranında artan atmosferik karbondioksitten kaynaklandığını” söylüyor.

Tahribat çok büyük olabilir

“Deniz suyunun düşük pH’ı veya asitliği birçok sistemi etkileyebilir ve hatta bazı metalleri daha zehirli hale getirebilir” diyen Cai, biyolojik sistemler için tahribatın ne olduğunu tam olarak bilemeyeceklerini ve bu alanda daha çok çalışmanın yapılması gerektiğini vurguluyor.

Suyun kimyasının değişmesinin su canlıları ve mercan resiflerinin yaşam alanları dahil birçok ekosistemin zarar görmesine yol açacağını belirten bilim insanları, Kuzey Kutbu’ndaki deniz buzulları kaybolmaya devam ederse, sürecin önümüzdeki on yılda daha da kötüye gideceğini öngörüyor.