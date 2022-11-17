Altın batıdan doğuya aktı: Türkiye en büyük ikinci ithalatçı

Dünyanın en büyük altın arıtma ve transit merkezi İsviçre’nin bu sektördeki ticari verileri, küresel piyasa eğilimlerini yansıtıyor. Türkiye, 31,4 tonla Çin’in ardından İsviçre’den altın ithal eden ikinci ülke oldu.

İsviçre’nin Çin ve Türkiye’ye altın ihracatı ekimde de yüksek kaldı. (Fotoğraf: Pixabay)

Son aylarda Avrupa ve ABD’deki yatırımcıların altın satmalarıyla fiyatlar gerilerken, düşük fiyatlardan yararlanan Asya’daki yatırımcıların altına talebi arttı. Altın, böylece batıdan doğuya akmış oldu.

Öte yandan, Türkiye’deki ekonomik çalkantıların sürmesi, güvenli liman olarak görülen altını Türk yatırımcılar için cazip kılmaya devam etti.

İsviçre ekimde Türkiye’ye 31,4 ton altın ihraç etti. Gümrük verilerine göre İsviçre eylülde Türkiye’ye ihraç ettiği 32,2 ton altınla Nisan 2013’ten bu yana aylık en büyük ihracatını yapmıştı.

İsviçre, ekimde Çin’e yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 43,7 ton altın ihraç etti. İsviçre’nin eylülde Çin’e yaptığı altın ihracatı 44 tondu.

Hindistan’a ekimde 22,2 tonluk altın ihracatıysa, eylüldeki 34,9 tonluk ihracatın çok gerisinde kaldı.

Altın fiyatları, martta ons başına 2 bin doların altına, eylül ve ekimdeyse 1650 doların altına indikten sonra, bugün ons başına yaklaşık 1765 dolar civarında işlem görüyor.