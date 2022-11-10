Eski bakan A Haber yayınında beklenmedik yerden vurdu, Erdoğan’ı yalanladı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Haber’e çıkarılan eski ekonomi bakanı Dr. Masum Türker, hükümetin ekonomi politikasını yerden yere vurdu. Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin, Türkiye’yi geçmişteki 2021 krizine sürüklediğini anlatan Türker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ iddiasına da karşı çıktı: “Faiz indiriminden dolayı enflasyon düşmez, şu an Türkiye’de yapılan en büyük yanlış o. Bu faiz indirmekle yapılan tek bir iş var; hükümet karşıtı bankaların lobi yapmasını engellemek.”

Fotoğraf: Diken/YouTube

2009-2015 arasında Demokratik Sol Parti’nin genel başkanlığını da yapan Masum Türker, 2002’de dört aylık ekonomi bakanlığı görevini de yürüttü.

A Haber’de ‘Melih Altınok ile sebep sonuç’ programına katılan Türker, hükümetin ekonomi politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

Türker’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Kur korumalı mevduat başlangıçta dövizin artışını kontrol etmek için etkiliydi. Ama bu şekilde uzun vadeli olunca Türkiye’nin geçmişte yaşadığı dövize çevrilir mevduat gibi sorun olmaya başladı.

*Aynısı 2001 krizine giderken yaşandı. Her gün Merkez Bankası’nın açıkladığı miktarda artardı kur. Fakat o artış bir süre sonra piyasanın arkasında kaldı.

*Bu kur korumalı, bir süre sonra yük, dolayısıyla kontrol altına girer ve dövizin piyasada farklılaşmasına yol açar. Bunu uyarı diye söylüyorum; ilgilenenler 2001 programlarına baksınlar.

‘EYT büyük yük’

*Hükümeti bekleyen en büyük sıkıntı EYT’den verilecek farklardır. Bu SGK’ya ek yük getirecek, erken emeklilikten dolayı. Asgari ücreti artırmanın en büyük maliyeti, kıdem tazminatının artmasıdır.

‘Faiz indirimi sadece bankaların lobilerine karşı’

*Faiz indiriminden dolayı enflasyon düşmez. Şu an Türkiye’de yapılan en büyük yanlış o. Bu faiz indirmekle yapılan tek bir iş var; hükümet karşıtı bankaların lobi yapmasını engellemek. Hükümet faiz indiriyor ama bundan yalnız bankalar yararlanıyor. Bunun piyasaya etkisi zorlamayla oluyor.

*Bu faizlerin indirilmesi enflasyonu düşürseydi bugüne kadar düşürürdü. Faizin ülkede etkilediği tek mekanizma kurun değişimidir.

‘Demek ki altın ithal edilip başka yerlere gidiyor’

*Ticaret bakanımız (Mehmet Muş) dedi ki, ‘İhracatımız yüzde 13 oranında arttı, ithalatımız yüzde 39 oranında arttı.’ -Bakan, herkesin gözünü açacak bir iyilik yaptı, tebrik ederim.- Sadece enerjiden değil, altın ithalatından kaynaklandığını söyledi.

*Altını ithal ediyorsak, onun döviz rezervi haline gelmiş olması gerekir, yani birilerinin eline gitmemesi gerekir ve dengeyi etkilememesi lazım. Ama öyle olmuyor, demek ki bu altın ithal edilirken bir yerlere gidiyor. İthalatta yükleniyorsun ama varlıkta görülmüyor.