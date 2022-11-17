İsrail’le normalleşme: Erdoğan Netanyahu’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen eski başbakan ve Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu’yla görüştü.

Erdoğan, Netanyahu’yla görüştü (Reuters)

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016’da normalleşen ilişkiler, 2018’de Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail’le Filistinli gruplar arasında Gazze’deki 11 günlük çatışmalar sırasındaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

O günlerden beri bozuk olan ilişkiler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyaretiyle ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmak’ hedefiyle yeniden hareketlenmişti. Erdoğan’ın Herzog’un ziyaretinden sonra dışişleri ve enerji bakanları temaslara başlamıştı. İsrail ile Türkiye arasında başlayan normalleşme sürecinde iki ülke de büyükelçi atamaya karar vermiş ve bu atamalar geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

Erdoğan, bugün de Netanyahu’yla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Erdoğan’ın Netanyahu’ya ‘taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü’ dile getirdiği kaydedildi.