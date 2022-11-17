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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk ‘güçlü bir yere gelene kadar’ Twitter’ı yönetecekmiş

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yeni CEO arayışında olduğu iddiasına yanıt verirken; ‘güçlü bir yere gelene kadar Twitter’ı yönetmeye devam edeceğini’ söyledi.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, icraatları ve söyledikleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.


Musk, ‘faturaları ödemek’ için mavi tiki 8 dolara satacağını duyururken şirketin yarısını işten çıkarmıştı. Reklam veren bazı şirket ve kuruluşlar da, Musk’ın içerik denetimini gevşeteceği ve yalan bilgilerin yayılmasının önünü açacak değişiklilerde bulunacağı endişesinden Twitter’a reklam vermeyi durdurmuştu.

‘Stock Talk Weekly’ isimli bir Twitter hesabı, Elon Musk’ın, Twitter’ı kendisi yerine yönetmesi için CEO aradığını yazdı. Buna cevap veren bir kullanıcıysa “Zamanı gelince dedi. Yeni bir şey yok. Bunları hep söylüyor” dedi.

Buna cevap veren Elon Musk’sa “Güçlü bir yere gelene kadar Twitter’ı yönetmeye devam edeceğim. Bu da biraz zaman alacak” dedi.

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