Ankara Barosu’nda kadın çalışanlara regl izni

Ankara Barosu, bünyesindeki kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni verilmesini kararlaştırdı.

Fotoğraf: BBC

Bu yönde karar alan Ankara Barosu, yazılı açıklamasında, bünyesindeki kadın çalışanların, talep ettikleri bir iş gününde izin alabileceklerini duyurdu.

İki gün önceki yönetim kurulu toplantısında verilen kararın ardından yayınlanan açıklamada Avukatlık Kanunu’nun 76’ncı maddesine dikkat çekildi: “Var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi.“

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da dün kadın işçi ve kadın memurlara regl izni verilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlayarak önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.