İspanya’da yeni yasa: 16 yaş üzerine aile izni olmaksızın kürtaj hakkı, ayda beş gün regl izni

İspanya’nın sol koalisyon hükümeti, 16 yaş üzerine ebeveynlerinden izin şartı aranmaksızın kürtaj yaptırabilme ve ayda beş güne kadar regl iznine imkan sağlayacak bir yasa hazırlığında.

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Önümüzdeki hafta kabine tarafından onaylanması beklenen yasa tasarısı kürtajın kamu sağlığı sisteminden yararlanan herkes için ulaşılabilir olmasını ve menstrüasyonun bir sağlık sorunu olarak ele alınmasını amaçlıyor.

Tasarı 2015’te yürülüğe giren 16 ve 17 yaşındakilerin kürtaj için ebeveyn izni alması gerektiren uygulamanın sona ereceği anlamına geliyor.

Resmi adıyla cinsellik ve üreme haklarının korunması ile gebeliklerin gönüllü olarak sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili İspanya Eşitlik Bakan Irene Montero “Kürtaj hakkını korumak ve kadınların kendi bedenleri, hayatlarıyla ilgili kararlar almasının önündeki engelleri kaldırmak bu hükümetin görevidir” ifadelerini kullanıştı.

KDV kaldırılacak

Tasarıyla birlikte ayrıca regl ürünlerinde KDV kaldırılacak ve çalışmalarına engel olacak regl dönemleri yaşayan kadınlara ayda üç ila beş gün arası izin almalarına imkan tanıyacak.

İspanyol Jinekolojik ve Obstetrik Derneği’ne göre, kadınların üçte biri dismenore adı verilen şiddetli ağrılı menstrüasyon yaşıyor.