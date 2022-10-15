Her iki mülteci kadın ve kız çocuğundan biri hijyenik regl ürünlerine ulaşamıyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Türkiye’nin raporuna göre Türkiye’de yaşayan her iki mülteci kadın ve kız çocuğundan biri ‘çok pahalı’ olduğu için hijyenik regl ürünlerine ulaşamıyor.

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‘Türkiye’deki Mülteci Kadınlar ve Kız Çocuklarında Menstrüel Hijyen Yönetimi Araştırması’nın raporu yayımlandı. Rapora göre kırılgan gruptaki her iki kadın ve kız çocuğundan biri ‘çok pahalı’ olduğu için hijyenik regl ürünlerine ulaşamıyor. Peçete/bez/havlu, çocuk bezi, pamuk, eski kumaş parçaları, yalnızca iç çamaşırı kullanmak zorunda kalıyor. Her beş kadından biri ise hijyenik olmadığı halde bu ürünleri yıkayıp bir sonraki regl döneminde yeniden kullanıyor.

Dünyanın en fazla mülteci nüfusunu barındıran ülkesi konumundaki Türkiye, 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere toplamda 4 milyona yakın mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin dörtte biri ise üreme çağındaki kadınlar ve kız çocuklarından oluşuyor. UNFPA araştırmayı, Türkiye’de yaşayan mülteci kadınlar ve kız çocuklarının menstrüel hijyen yönetimiyle ilgili bilgi, durum ve uygulamalarını, regl yoksulluğunun boyutunu ve bunun altında yatan nedenlerin güncel durumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdi.

Kız çocuklarının yarısı bilmiyor

Araştırmaya göre regl dönemi ortalama 12-13 yaşlarında başlıyor. Ancak kırılgan gruptaki kız çocuklarının yarısından fazlası bu sürece, hiçbir bilgisi olmadan adım atıyor. Araştırmaya katılan 15-18 yaş grubundaki Suriyeli bir genç kız “Kanama ne, adet ne hiç bir bilgim yoktu. Geldiğinde beşinci sınıftaydım. Anneme dedim; anne ben ölüyorum. Annem al bu bezi tak, dedi. Ama nasıl takacağımı söylemedi” derken, aynı yaş grubundaki Iraklı bir genç kız “12 yaşındaydım. Hiç kimse konuşmamıştı benimle. Korktum. Çok uzun bir süre kimseye söyleyemedim” ifadelerini kullanıyor.

Damgalanma korkusu yaşıyorlar

UNFPA Türkiye’nin raporu, menstürasyonun damgalanma boyutuna da dikkat çekiyor. Buna göre, araştırmaya katılan her her kadından biri regl olduğu için dalga geçilmekten/zorbalık görmekten endişeleniyor. Araştırmaya katılan kadınlar “Seçim şansım yok, ailem neyi uygun görürse”, “Güvenilir/yerel satıcıda yok”, “Kültürel açıdan kabul görmüyor” ifadeleriyle regl yoksulluğunu besleyen kültürel baskıların da altını çiziyor.

Kadın ömrünün yedi yılı reglde geçiyor

Öte yandan dünyada her gün 800 milyondan fazla kadın regl oluyor. Ortalama bir kadın ömrünün (TÜİK verilerine göre Türkiye’de 81 yıl) yedi yılını reglde geçiriyor. Menstrüasyon doğal ve sağlıklı bir süreç. Menstrüel hijyen ürünlerine erişimse temel bir insan hakkı. Buna karşın, dünya genelinde milyonlarca kadın ve kız çocuğu, menstürasyona dair doğru ve güvenilir bilgiye erişemiyor, regl döneminde ihtiyaç duydukları hijyenik ürünlere ulaşamıyor ve bu doğal süreci sağlıklı ve güvenli bir biçimde geçiremiyor. Özellikle de mülteciler, göçmenler ve diğer savunmasız gruplar hayatları boyunca regl yoksulluğuyla mücadele ediyor.

Mültecilerin dörtte biri üreme çağındaki kadın ve kız çocukları

Konunun tüm paydaşlarına önerilere de yer verilen raporla UNFPA, hem kadınların ve kız çocuklarının bu doğal süreç sebebiyle yaşadığı damgalanmaya hem de bilgiye ve hijyenik regl ürünlerine ulaşamadıkları için mücadele ettikleri regl yoksulluğuna dair genel farkındalığı artırmanın yanında, Türkiye’deki kırılgan grupların menstrüel hijyen yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarını ve hizmet boşluklarını saptayarak, bu gruplara yönelik çalışmaları için yol gösterici olmayı hedefliyor.