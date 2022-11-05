İBB’den öğrencilere hijyenik ped desteği: Regl yoksulluğuyla birlikte mücadele edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda kalan kız öğrencilere hijyen kiti dağıttı.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da bir öğrencinin, içerisinde hijyenik ped ve ıslak mendil bulunan ‘hijyen kiti’ paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, regl yoksulluğuyla birlikte mücadele edeceklerini aktararak, hak temelli sosyal anlayışlarının sahaya yansımasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hak temelli sosyal hizmet anlayışımızın sahaya yansıması ne büyük mutluluk. 💜

Kız öğrenci yurtlarına dağıttığımız hijyen kiti.



Regl yoksulluğu ile birlikte mücadele edeceğiz. @ibbsosyalhizmet @mhrpolat https://t.co/xxnSGqIEEV — Enif YAVUZ DİPŞAR (@EnifYavuz) November 5, 2022

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi: “Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık.”