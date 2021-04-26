Çalışanına regl izni vermeyen genel müdüre para cezası

Güney Kore’de bir CEO çalışanlarına regl izni vermediği gerekçesiyle 2 milyon won (14 bin 966 lira) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: BBC

Güney Kore’de 1953’ten beri regl döneminin ağrılı geçmesi halinde ayda bir gün izin hakkı var.

Reklam

15 hostes, 2014-2015’te regl izni alamadığı gerekçesiyle Asiana Havayolları’nın o dönemki yöneticisi Kim Soo-çeon’a dava açtı. Dava dilekçesinde, Kim’in bu süreçte bu isçilerin her birinin birden fazla kez, toplamda 138 izin talebini reddettiği belirtildi.

Mahkeme, 2017’de, “Kanıtları yoktu; şüpheli durumlar vardı” diyerek kendisini savunan Kim’i haksız buldu ve para cezasına çarptırdı. Karara itiraz eden Kim’i yüksek mahkeme de haklı bulmadı. Yüksek mahkeme alt mahkemenin kararını onadı.

Mahkeme kararında, çalışanlarda böyle bir durumda kanıt istemenin özel yaşama müdahale ve insan hakkı ihlalı olduğu vurgulandı.