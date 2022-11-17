Mersin’de Alevi yurttaşların evleri işaretlendi

Mersin’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı apartmanda beş Alevi ailenin dairelerinin girişlerine kırmızı boyayla çarpı işareti kondu.

Fotoğraf: BirGün

BirGün’den Abidin Yağmur’un aktardığına göre olay dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Batıkent mahallesinde yer alan 3 blok ve 60 daireden oluşan Parkent Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin C Blokta ikamet eden Alevi yurttaşlar H.Ç, C.L., M.A., Ş.K. ile N.C.’nin dairelerinin kapıları işaretlendi.

Akşam saatlerinde işlerinden evlerine dönen yurttaşlar kapılardaki bu işaretleri görünce birbirlerine haber verdi. İşaretlenen evlerin beşinin de Alevi ailelerin bulunduğu daireler olduğu anlaşılınca yurttaşlar ve site yöneticisi Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirildi.

Şikayet üzerine Terörle Mücadele (TEM) ekibinin de yer aldığı polis ekipleri gelerek apartmanda incelemelerde bulundu, yurttaşların ifadesi alındı.

Gece boyunca hem sitenin bahçesinde hem de etraftaki sokaklarda önlem alındı, çevredeki kameralar incelenerek failler tespit edilmeye çalışıldı. Polis, aynı sitede oturan kişi ya da kişilerin eylemi gerçekleştirdiği şüphesi üzerinde duruyor.