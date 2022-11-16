Akşam Postası / 16 Kasım 2022

İstiklal saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Jarkas’ın Türkiye’de şirketi varmış

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıktı.

Erdoğan, davet edilmediği NATO toplantısını ‘önemsiz’ buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Polonya’ya füze düşmesinin ardından toplanan NATO liderleri arasında yer almaması için “Çok da önemli değil” dedi.

Morgan Stanley’in asgari ücret tahmini: 8 bin 800 TL

ABD merkezli çok uluslu bir yatırım yönetimi ve finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley’nin Türkiye raporuna göre, asgari ücretin ocakta yüzde 60 artmasını bekleniyor.

Merkez Bankası ne bulduysa satmış: Doları tutmak için 100 milyar dolar daha gitmiş

Reuters’a konuşan bankacıların hesabına göre Merkez Bankası, ‘yeni yöntemlerle’ yılbaşından beri elde ettiği 100 milyar dolar, rezervlere dahil edilmeden arz olarak piyasaya geri satıldı. Bloomberg’e göreyse müdahale miktarı 98 milyar dolar.

Adnan Oktar’a toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’a toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezası aldı.

Beş büyük ilin konut analizi: İstanbul ve Antalya’da ortalama kira 10 bin lirayı aştı

Beş büyük ilde yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Antalya’da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aştı. Ankara’da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir’de 7 bin liraya, Bursa’da 4 bin liraya ulaştı.

Bozdağ duyurdu: Anayasa teklifi ‘muhtemelen’ haftaya sunulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunacağız” dedi.

Biden: Polonya’daki patlamaya Ukrayna hava savunma füzesi yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden, G7 ve NATO üyesi müttefik devletlere yaptığı bilgilendirmede, Polonya’daki patlamaya Ukrayna hava savunma füzesinin yol açtığını belirtti.

Yerli al-satçılarla endeks iki günde fırladı: Piyasada ‘bankacılık rallisi’ beklentisi

Banka hisselerinde dün gözlenen güçlü alımlar bugün de devam ederken, bankacılık endeksinde iki günlük yükseliş yüzde 14’e yaklaştı.

AKP’li belediyenin 38 aracı ortada yok

Ankara’da AKP’li Mamak Belediyesi’nin envanterine kayıtlı 38 taşıtın akıbeti bilinmiyor. Sayıştay’ın 2021 raporları için yaptığı denetimde, belediye bu araçların beşinin satıldığını, sekizinin de hurdaya çıktığını savunurken, 25’i için de soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Elon Musk: Parası ödenmeyen mavi tikler birkaç aya kaldırılacak

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tiki parayla satmaya tekrar başlayacaklarını ve daha önceden alınanların ödeme yapılmadığı takdirde kaldırılacağını açıkladı.