Demirtaş’tan Taksim saldırısına ilişkin 11 soru

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim’deki saldırıya ilişkin ”Bombacı diye yakalanan, istihbarat eğitimi aldığı duyurulan ve ‘her şeyiyle’ ‘İşte buradayım, beni yakalayın’ diyen kişi gerçekte kim?” diye sordu.

Fotoğraf: HDP

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası kınama ve başsağlığı mesajı yayınlayan Demirtaş, “Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür, lanetliyorum” demişti.

T24’e yazan Demirtaş, saldırıya ilişkin 11 soru sordu. Demirtaş, yazısının başında martta bir polis memurunun aracında yapılan aramada 52 kilogram patlayıcı yakalandığı haberini hatırlatarak bu olayın üstünün kapatıldığını söyledi.

‘Bu vahşi katliamı, 2023’te yapılacak tarihi önemdeki seçimlerden, bölgesel ve küresel güç savaşlarından, Türkiye’nin iç siyasi iktidar odaklarının kapışmasından bağımsız ele alamayız’ diyen Demirtaş’ın yazısında soruları yer aldığı kısım şöyle: ”Ortada ilginç bir durum olduğu açık. Şimdi sadece soruyorum:

1- Polis, 52 kilogram patlayıcıyı kimden teslim aldı? Neden halen açıklanmadı?

2- 52 kilogram patlayıcının İstanbul’daki alıcısı kimdi? Neden halen açıklanmadı?

3- Polis neden takibe alınıp da İstanbul’daki alıcıyla birlikte yakalanmadı?

4- Soylu neden daha aynı günün akşamında operasyonun bilgilerini açıkladı? İstanbul’daki alıcıların kaçmaları olasılığı hiç mi düşünülmedi? Yoksa zaten kaçmaları mı hedeflendi?

5- Yakalanan 52 kilogram patlayıcı dışında, yakalanmayan ve aynı şekilde İstanbul’a getirilen başka patlayıcı var mı?

6- İstiklal’de patlatılan bomda kimin bombası?

Dediğim gibi, sadece soruyorum. Ve devam ediyorum.

7- Süleyman Soylu, kendisi İdlib’deyken İstiklal’de patlatılan bombanın kaynağını, ayağının tozuyla indiği İstanbul’da neden alelacele Kobani ve Afrin olarak açıkladı? Yoksa seçim öncesi, Suriye’ye bir sınır ötesi operasyonun altyapısı mı hazırlanmak isteniyor?

8- Bombacı diye yakalanan, istihbarat eğitimi aldığı duyurulan ve ‘her şeyiyle’ ‘İşte buradayım, beni yakalayın’ diyen, yakalandığında da şaşkın ördeğe dönüşüp üstüne New York yazılı tişört geçirilip fotoğraf çektirilen kişi gerçekte kim?

9- Bu katliamı kimin adına yaptı?

Bu soruların yanıtlarını ancak bağımsız yargı ve tarafsız soruşturma makamları ortaya çıkarabilir. Tabii Türkiye’de bu makamları bulabilirseniz. Bu vahşi katliamın siyasi sonuçlarından faydalanmak isteyen tüm kirli odakların net şekilde ortaya çıkarılması için, gerçeğin de tüm yönleriyle bilinmesi şarttır. Son olarak iki soruyla bitirelim:

10- Devlet içinden destek alınmadan, böylesi vahşi bir katliam İstiklal’in göbeğinde yapılabilir miydi?

11- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ileride yine ‘Kandırıldık’ dememek için bu terör saldırısının yöntemine, zamanlamasına, ayrıntılarına mercekle bakma ihtiyacı duyuyor mu? Yoksa yapılan açıklamaları yeterli mi görüyor?