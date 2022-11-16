Biden: Polonya’daki patlamaya Ukrayna hava savunma füzesi yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden, G7 ve NATO üyesi müttefik devletlere yaptığı bilgilendirmede, Polonya’daki patlamaya Ukrayna hava savunma füzesinin yol açtığını belirtti.

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Dün, Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve ‘askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına’ karar verilmişti. Patlama, Ukrayna’daki çatışmaların komşu ülkelere yayılabileceğine dair küresel çapta endişe yaratmıştı

Moskova, yapılan suçlamaları redderken G20 toplantısına katılan ABD Başkanı Biden da ellerindeki ilk verinin füzenin Rusya tarafından atıldığını göstermediğini söylemişti.

Biden, yaptığı bilgilendirmede, Polonya’daki füze patlamasına Ukrayna hava savunma füzesinin yol açtığını söyledi. Biden’ın açıklamasına dair bilgi, NATO’nun bir kaynağından edinildi.