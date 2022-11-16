Beş büyük ilin konut analizi: İstanbul ve Antalya’da ortalama kira 10 bin lirayı aştı

Beş büyük ilde yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Antalya’da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aştı. Ankara’da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir’de 7 bin liraya, Bursa’da 4 bin liraya ulaştı.

İlçe bazında 28 bin lirayı aşan rakamla en yüksek ortalamaya sahip İstanbul’da, kiranın 5 bin liranın altına düştüğü sadece iki ilçe var.

Fotoğraf: İstanbul’da ev kiraları iki yılda yüzde 319 arttı (AA)

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor.

Merkez Bankası’nın en son açıkladığı ağustos konut fiyat endeksine göre fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 185 arttı. İstanbul’da ise konut fiyatları aynı dönemde yüzde 211 arttı.

Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası fiyatlar daha da yükseldi.

İstanbul’da 5 bin liraya sadece iki ilçede ev var

Endeksa verilerine göre İstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 144, son iki yılda ise yüzde 319 artış gösterdi.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberinde yer alan verile göre İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 94 TL, ortalama kira 10 bin 229 TL oldu. İlçelere bakıldığında ise ortalama kira 28 bin liraya kadar çıkıyor. Kiranın 5 bin liranın altına düştüğü sadece iki ilçe görülüyor, o da Silivri ve Çatalca.

Ankara

Ankara’da konut kiraları son bir yılda yüzde 163, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ankara genelinde ortalama metrekare kira bedeli 44 TL olurken, ortalama kira 5 bin 466 TL olarak hesaplandı. İncelenen 17 ilçe içinde kiranın 3 bin TL altında olduğu dört ilçe olması dikkat çekiyor. Merkezi ilçelerde ise rakam 6-7 bin liraya çıkıyor.

İzmir

İzmir’de de şehir genelinde konut kiraları son bir yılda yüzde 154, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ortalama metrekare kira bedeli 63 TL, ortalama kira 6 bin 932 TL oldu. Farklı illerde gelen taleple birlikte Çeşme, Güzelbahçe ve Urla’da ortalama kira 10-15 bin bandında çıkarken, şehrin merkezi ilçelerinde 7-8 bin TL’ye ulaştı.

Antalya

Rusya ve Ukrayna savaşı gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Rusların ve Ukraynalıların ilk tercihi olan Antalya’da kiralar bir yılda yüzde 213, iki yılda yüzde 395 arttı. Şehirde ortalama metrekare kira 89 TL, ortalama kira 10 bin 219 TL oldu. ü

Bursa

Verilere göre beş büyük ilde en uygun fiyatlı seçenekler Bursa’da olsa da, kira artışı bu ilde yaşayanları da zorladı. Şehirde konut kiraları son bir yılda yüzde 91, iki yılda yüzde 173 arttı ve ortalama metrekare Kira Bedeli 33 TL’ye, ortalama kira 3 bin 974 TL’ye çıktı.