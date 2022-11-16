Erdoğan, Biden’a S-400 yaptırımını sormuş: Olumlu havayı hissettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, F-16 konusunda olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Joe Biden ve Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için pazartesi özel uçakla Endonezya’ya gitti.

Burada bazı toplantılara katıldı, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi liderlerle görüştü.

Erdoğan, zirve bitiminde bugün de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

F-16’daki son durumu ve Biden’la görüşmesini soran bir gazeteciye Erdoğan “F-16 konusunda sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusundaki görüşmeler olumlu. Biden ile yaptığımız görüşmede de olumlu havayı hissettik” dedi.

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ama Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ama çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’yse, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı. Sonradan bu değişiklikler çıkarılmıştı.

‘Tahıl anlaşmasının devam edeceği kanaatindeyim’

Erdoğan, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın tahılının dünya pazarlarına ulaşmasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması hakkında da “Anlaşmanın devam edeceği kanaatindeyim. Bali’den döner dönmez Putin ile görüşeceğiz” dedi.

Erdoğan Putin ile görüşmesinde Rus gübresinin ve amonyağının sevkiyatını da ele alacaklarını dile getirerek “Süreyi bir yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında ağustosta yapılan tahıl koridoru anlaşmasının süresi birkaç gün içinde dolacak. Anlaşmanın uzatılması için müzakereler devam ediyor.