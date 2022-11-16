Avukat Eren Keskin: Jiyan Tosun’un bilgileri Emniyet’teki bir odaktan dağıtıldı

BİLAL ÇELİK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Zafer Parti yöneticisi Ahmet Taşkaya’nın Taksim’deki patlamanın ‘faili’ olarak ortaya atmasından sonra hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun’a ‘koruma kararı’ verildiğini açıklamasının ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, bunun ‘uzaktan koruma kararı’ olduğunu söyledi.

Tosun’un bilgilerinin Emniyet içindeki ‘bir odaktan’ dağıtıldığını söyleyen Keskin, ‘çifte standart’a vurgu yaptı: “Jiyan hedef gösterildiğinde İstanbul Valiliği’ne çağrılar yaptık. Jiyan’ın hayatı tehlikedeyken hiçbir adım atılmadı ama Şırnak Valiliği MHP’li ilçe başkanı için açıklama yapabiliyor.”

Eren Keskin ve Jiyan Tosun, İHD İstanbul Şubesi’nde açıklama yaptı. (MA)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) günü bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın ardından Zafer Partili Taşkaya, zanlının fotoğrafını paylaşarak bunun İstanbul Barosu’na bağlı avukat Jiyan Tosun olduğunu iddia etmiş, onu hedef tahtasına koymuştu.

Tosun, Taşkaya’nın hedef göstermesinin ardından şunları kaydetmişti: “Aile bireylerimin telefonları dağıtıldı. 16 yaşındaki yeğenimin telefonunu bularak, ‘Bombacısınız öleceksiniz’ şeklinde tehdit etmişler.“

Yaşananların ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tosun hakkında ‘koruma kararı’ verildiğini açıkladı.

‘Uzaktan koruma kararı’

Diken’e konuşan İHD Eş Genel Başkanı Keskin, bu kararın ‘uzaktan koruma kararı’ olduğunu söyledi. Keskin, mahkemeden Tosun’u hedef alan paylaşımların kaldırılması için karar aldıklarını da kaydetti.

‘Bilgiler Emniyet odaklarınca verildi’

Keskin, bunun dışında başka ayrıntılara da dikkat çekti.

Buna göre Zafer Partili Taşkaya’nın Tosun’un bilgilerini açıklamasıyla söz konusu bilgiler daha çok bilgisayar oyuncularının kullandığı ‘Discord’ adlı sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Burada Tosun’un aile ve yakın bireylerinin de bilgilerinin dağıtıldığını söyleyen Keskin, bu bilgilerin kolay ulaşılır olmadığını, ‘Emniyet’teki bazı odaklar’ tarafından ortaya çıkarılarak Taşkaya’ya ve diğer kişilere ulaştırıldığı şüphesini dile gitirdi.

Olayın hemen ardından Tosun’un bilgilerinin dağıtılmasını ‘kontrollü’ bulan Keskin, “Bu bilgiler devletin içinden dağıtıldı. Jiyan Tosun’un tüm bilgileri çok net verilmiş, kimliği paylaşılmış” dedi.

‘Valilik çifte standart uyguluyor’

Keskin’e göre hedef gösterilmesi esnasındaki çağrılara Tosun’un hayati tehlikesi varken sessiz kalan İçişleri Bakanlığı çifte standart uyguluyor. Saldırının faili olduğu açıklanarak gözaltına alınan Ehlam Elbeşir ve MHP’li Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edilmesinin ardından Şırnak Valiliği’nin İlhan’ın ‘suçlu olmadığına’ ilişkin açıklamayı hatırlatan Keskin, “Jiyan hedef gösterildiğinde İstanbul Valiliği’ne çağrılar yaptık. Jiyan’ın hayatı tehlikedeyken hiçbir adım atılmadı ama Şırnak Valiliği MHP’li ilçe başkanı için açıklama yapabiliyor” dedi.