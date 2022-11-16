Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’a toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezası aldı.

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Oktar, son 30 yılda farklı soruşturmalar, suçlamalar ve açıklamalarla gündeme gelmiş bir kişi. Son yıllarda ise özellikle ‘kedicikler’ olarak bilinen kişilerle yaptığı televizyon programlarıyla öne çıkıyordu.

Oktar ve beraberindeki 176 kişi, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘siyasi ve askeri casusluk’ dâhil birçok suç iddiasıyla 18 Temmuz 2018’de çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Bugün Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

DHA’nın haberine göre Oktar, sadece kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı. Oktar’a toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi.