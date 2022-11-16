Meclis’te Amasra tartışması: ‘Evet, gerçeğin üzerini kapatmaya çalışıyorsunuz’

TBMM Amasra Faciasını Araştırma Komisyonu’nda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile komisyon başkanı AKP’li Taner Yıldız arasında tartışma çıktı. Yıldız, “Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?” diye tepki gösterince Yavuzyılmaz “Evet, aynen öyle” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

TBMM’de kurulan Amasra Maden Faciasını Araştırma Komisyonu bugün toplandı. ANKA’nın haberine göre toplantıda TTK yöneticileri ikinci kez sunum yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kurum yetkilileri metan gazı seviyesiyle ilgili sunum yaparken, CHP’li Yavuzyılmaz bilirkişi raporundaki hususlara dikkat çekti. Bu sırada komisyon başkanı Yıldız ile Yavuzyılmaz arasında kurum yetkililerini “Savundun, savunmadım” tartışması çıktı. Komisyondu şu diyalog çıktı:

Taner Yıldız: Ben neyi savunacağım, nedir derdin?

Deniz Yavuzyılmaz: Ben gerçeğin ortaya çıkması için çalışıyorum.

Taner Yıldız: Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?

Deniz Yavuzyılmaz: Evet, aynen öyle.

Taner Yıldız: İftira atıyorsunuz, lütfen sözünüzü geri alın… Haddinizi aştığınızda sustururum. Haddinizi aşmayın.

Deniz Yavuzyılmaz: Siz aşmayın, ben gerçeğin peşindeyim ya.

Taner Yıldız: Biz neyin peşindeyiz peki?

Deniz Yavuzyılmaz: Madende tedbirler alınmamış. Siz diyorsunuz ki “Mevzuatın içinde, o yüzden aman kimse suçlu değil.” İlave tedbir alınmamış diyorum.