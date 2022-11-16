NATO genel sekreteri: Polonya saldırısının kasıtlı olduğuna dair bir gösterge yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Polonya’ya düşen ve iki kişinin ölümüne yol açan füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya’nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Fotoğraf: AA

Dün, Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve ‘askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına’ karar verilmişti.

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya’nın Ukrayna’da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini söyleyerek şunları dedi: “Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya’nın NATO’ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna’dan Rusya’nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna’nın hatası değil.”

Associated Press’e (AP) konuşan ABD’li yetkililer ilk bulguların Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söylemişti.

G20 toplantısına katılan ABD Başkanı Joe Biden da ellerindeki ilk verinin füzenin Rusya tarafından atıldığını göstermediğini söylemişti. Biden, G7 ve NATO üyesi müttefik devletlere yaptığı bilgilendirmede de patlamaya Ukrayna hava savunma füzesinin yol açtığını belirtmişti.

Saldırıdan hemen sonra AP’ye konuşan bir ABD’li yetkiliyse füzenin Rusya tarafından ateşlendiğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bunun bir ‘Rus saldırısı’ olduğunu söylemişti.