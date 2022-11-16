ABD’nin ön değerlendirmesi: Polonya’ya düşen füze Ukrayna tarafından atıldı

ABD’li yetkililerin ön değerlendirmesine göre, Polonya’ya düşen füze Ukrayna tarafından atıldı.

Füzenin düşmesinden sonra ortaya çıkan görüntü. Fotoğraf: Reuters

Dün, Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve ‘askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına’ karar verilmişti.

Associated Press’e konuşan ABD’li yetkililer, ilk bulguların Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.

G20 toplantısına katılan ABD Başkanı Joe Biden da ellerindeki ilk verinin füzenin Rusya tarafından atıldığını göstermediğini söylemişti.

Saldırıdan hemen sonra Associated Press’e konuşan bir ABD’li yetkiliyse füzenin Rusya tarafından ateşlendiğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bunun bir Rus saldırısı olduğunu söylemişti.