Morgan Stanley’in asgari ücret tahmini: 8 bin 800 TL

ABD merkezli çok uluslu bir yatırım yönetimi ve finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley’nin Türkiye raporuna göre, asgari ücretin ocakta yüzde 60 artmasını bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

Buna göre, 6 Aralık’ta TİSK Genel Kurulu düzenlenecek. Ardından komisyon, 7, 8 ya da 9 Aralık’ta toplanacak.

Aralık boyunca komisyon dört toplantı düzenleyecek ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Erdoğan tarafından açıklanacak.

Morgan Stanley de Türkiye’yle ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre, artan enflasyonu baskılamak için, ocakta asgari ücrete yüzde 60 zam yapılması bekleniyor.

Asgari ücret şu an 5 bin 500 TL. Asgari ücrete yüzde 60 zam yapılırsa bu tutar 8 bin 800 olacak.