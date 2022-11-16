Yerli al-satçılarla endeks iki günde fırladı: Piyasada ‘bankacılık rallisi’ beklentisi

Banka hisselerinde dün gözlenen güçlü alımlar bugün de devam ederken, bankacılık endeksinde iki günlük yükseliş yüzde 14’e yaklaştı.

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Analistler, dolardaki yatay seyir ve düşük faiz getirilerinin yatırımcıları hisse senetlerine yönelttiğini belirtirken, banka hisselerindeki fiyatlamaların hala düşük olması ve üçüncü çeyrekteki güçlü bilançoların bu kağıtları öne çıkardığını işaret ediyor.

Uzmanlar, hisse senetleri piyasasında yabancı yatırımcı ağırlığının çok düşmüş olması, derinliğin azalması, yerli yatırımcınınsa daha kısa vadeli hareket etmesinin de hisse piyasasında eskiye göre çok daha sert günlük hareketleri beraberinde getirdiği belirtiyor.

BIST-100 endeksi dün günü yüzde 1,9 yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6,3 oldu.

Bugün saat 14:00 itibariyle BIST-100 endeksi yüzde 2,4 primli seyrederken, bankacılık endeksi yüzde 6,9 yükseldi. Banka hisselerindeki iki günlük yükseliş yüzde 14’e yaklaştı.

Yabancılar çıkıyor, yerlilik artıyor

Reuters’a konuşan GCM Yatırım analisti Kaan Kutsar, banka hisselerinin fiyatlamalarının hâlâ ucuz kaldığını belirterek şunları söyledi: “Endeks dolar bazlı tepesini geçtiği için, yukarı yönlü harekete katılmak isteyen yatırımcılar ucuz olana yöneliyor. Bankaların zaten bilançoları güzel, kârları yüksek, ucuz da kalmalarının etkisiyle bu yükselişe öncülük ediyorlar.”

Endekste rallilerin artık eskiye göre yüzde bazında çok daha yüksek oranlarda olduğunu belirten Kutsar, şöyle devam etti: “Yabancı takası oranı yüzde 29,54, yani tarihin en düşük seviyelerinde. Sürekli azalmaya da devam ediyor. Yabancılar çıkıyor, yerlilik oranı artıyor. Yerli yatırımcımız da genellikle kısa vadeli hareketlere odaklanan küçük yatırımcılar. Momentumdan faydalanmaya çalışan yatırımcı tipi genellikle. Bu da yüzdesel hareketlerin artmasına neden oluyor.”

‘Ralli gelir mi, herkes takip ediyor’

Kutsar ayrıca şunları dedi: “İnsanlar hareket yukarı gittiği sürece o harekete çok daha hızlı katılma isteği içine giriyor. Bu da fiyatlamanın yüzdesinin günlük periyotta yüksek olmasına neden oluyor.

Sanayi hisseleri endeksi zaten taşıdı. Bunun peşinden bankacılık rallisi gelir mi, herkes bunu takip ediyordu. Şu anda bu gerçekleşiyor. Bankalar hâlâ ucuz. Hem oranları destekliyor, hem kârlar iyi, yatırımcı da bu tarafa katılmak istiyor.”