Yüzlerce bilim insanı ‘inekler gaz çıkarmasın diye’ çalışıyor: Son umut yeni aşı

Yeni Zelanda’da yüzlerce bilim insanı ineklerin daha az gaz çıkartması için çalışıyor. Denenen yöntemler arasında neler yok ki!

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Hayvanları genetiği değiştirilmiş yem ya da deniz yosunuyla beslemek, probiyotik özelliğiyle bilinen kombucha’ya atıfla ‘Kowbucha’ içeceği vermek, hatta inekler gaz çıkarırken metan gazını oksitleyen bir koşum giydirmek… Yeni Zelanda’da inekler daha az gaz çıkartsın diye her yolu deniyor.

Araştırmaların çoğu Silikon Vadisi’ne nazire olarak ‘Gumboot Vadisi’ olarak adlandırılan merkezin Palmerston North kampüsünde yapılıyor.

Yeni Zelanda’da araştırmalarını bu alanda yoğunlaştırmasına şaşmamak lazım. Hayvancılığın büyük bir endüstri olduğu ülkede sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısı çiftliklerden geliyor. Ülke hayvanlarından kaynaklanan metan emisyonlarını 2050 yılına kadar yarı yarıya azaltma sözü verdi.

Hatta geçen ay bu hedef çerçevesinde gaz vergisi alacağını duyurarak çiftçileri kızdırdı.

Çare bilimde

AP’de yayımlanan haber, devlet destekli AgResearch’ün baş bilim insanı Peter Janssen, son 15 yıldır soruna çözüm bulmak için bir aşı üzerinde çalıştığını, son beş yıldır özellikle buna odaklandığını söylüyor. “Aşı kesinlikle işe yarayacak” diyen Janssen, ‘hayvanların yılda bir kez, hatta belki de ömürleri boyunca bir kez açı olarak, en az yüzde 30 en çok yüzde 90 daha az gaz çıkarmasını sağlayabileceklerine’ inanıyor.