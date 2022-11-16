Akşener: Terörle mücadele, iktidarın birbiriyle çelişen açıklamalarını kaldırmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Taksim’deki bombalı saldırıyla ilgili “Terörle mücadele, ciddiyetsizliği, siyasi ihtirasları, iktidarın birbiriyle çelişen açıklamalarını kaldırmaz” dedi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia eden Soylu, ABD’ye eleştiriler yöneltmiş, ABD büyükelçiliğinin taziye mesajını kabul etmeyip ”Bize verilen mesajı aldık. Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz” demişti.

Ancak ertesi gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralarında ABD’nin de olduğu Taksim’deki bombalı saldırıdan sonra başsağlığı dileğinde bulunan ülke ve organizasyonlara ‘şükranlarını sundu.’

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, açıklamalardaki farklılığı şöyle eleştirdi: “Yayınlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD’yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı’nın, grup konuşmasında ABD’yi müttefikten çıkartan Cumhur İttifakı ortağının, bunlar olurken ‘dostu’ Biden ile Bali’de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Erdoğan’ın ortak bir anlayış ve dil ile hareket etmelerini beklemek en doğal hakkımızdır.

Her alanda yalpalamalarıyla başımızı döndüren bu iktidardan hiç olmazsa böylesine acı bir terör olayında biraz disiplin, ilkeli duruş beklemek en doğal hakkımızdır. Terörle mücadele ciddiyetsizliği, siyasi ihtirasları, iktidarın birbiriyle çelişen açıklamalarını kaldırmaz. Kusursuz işleyen devlet aklı olmadan yapılamaz, hiçbir aşamada hata yapılamaz. Terörle mücadele yapılan ilk hata, son hatadır.”