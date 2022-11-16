İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Engellenen birçok projenin İstanbul’a geri döneceğini biliyoruz” dedi.

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Habertürk’te ‘Olaylar ve Görüşler’ programına katılan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (İstiklal Caddesi’ndeki saldırı ve sonrası) Her şeyden önce ne yazık ki vatandaşlarımızı kaybettik. Bizim şehitlerimiz. Dönem dönem terör saldırıları ülkemizde canımızı çok yaktı.

* (İlk gün gittiğinizde ziyaretlerinizi sürdürme niyetiniz var mıydı?) İnsanlar bir anda yarın ne olacak, öbür gün ne olacak kaygısını yaşıyor. Enerji dibe vurmuş durumda. O umutsuzluğu görünce dedim ki ‘Kötülüğü iyilik yener, dayanışma yener.’ İstiklal Caddesi’nde moral toparlanıyor.

* New York Times’ta çıkan haber can sıkıcıydı. Bunu turizmle bağdaştırmak, İstanbul’un bundan etkileneceği imasında bulunmak, bu bir gazetecilik olabilir ama bana verdiği mesaj hoşuma gitmedi.

* (Taksim Meydanı düzenlemesi ve sürecin kilitlenmesi) 400 bin insanın katılımcı olduğu bir dönemi yaşattı. Güzel bir yarışma projesiydi. Kazanan mimarlik ekibiyle oranın uygulama projesi safhalarına doğru yol aldık. Belli aşamaya getirdikten sonra uygun şekliyle, belli alanlar Tabiat Kurulu bazen Koruma Kurulu’na sevk ediliyor.

* Kurullarda makul tartışma süreçleri vardır. Taksim’in bu tartışmalar içinde yoğunlukla izlenmesini doğal karşılıyoruz. Taksim Meydanı tasarımı İstiklal Caddesi girişinden Gezi Parkı’nın etrafından dolaşarak AKM’yi içine alacak şekilde özenli bir tasarım kapsamı işletildi. Bu bize çok güzel sonuçlar verdi. Nostaljik tramvayımızı Gezi Parkı etrafından dolaşarak, AKM’nin önünde de durağı olan, tekrar Atatürk Anıtı’nın yanından İstiklal’e bağlanan, yeşil odaklı, özenli alanları olan bir şekle dönüştü. Bir karar verildi, çok usülsüz.

* Bazı vakıf mallarıyla işletilen. Hukuksal derinlikte araştırmalarımız net. Burayla ilgili bilirkişi raporu düzenlendi. ‘Burası Vakıfların’ diye bir karar tebliğ edildi bize. Bilirkişi süreci makul gidiyor. Ülkemizin sadece bu konusu değil. Kitlelerle birçok konuyu çözeceğiz. Bu iktidar değişiyle mümkün. Taksi sorununu nasıl engelledikleri ortada. Kurulları değiştirerek..

* Taksim meselesi de aynı konu. Allah’tan Gezi Parkı’nı rehabilite ettik. Hastalıkla yok olmuş çınar ağaçları vardı. Çok nitelikli bir revizyon yaşattık. Tam o sırada AKM bitti. Kültür Turizm bakanıyla konuştuk. İyi niyetle şöyle söyledi, ‘Sayın Başkan size ait olan kısımla başlayalım’ dedi. The Marmara Oteli ile merdivenlerin olduğu yere kadar bize ait olan kısım.

* Aslında kadük alanda projeye başlamak. O bakımdan bu süreçte bu haliyle oraya girmeyi doğru bulmadık. Yargı kararını, Türkiye’nin değişimini bekliyoruz. Engellenen birçok projenin, elimizden alınan gayrimenkullerin tekrar İstanbul’a geri döneceğini biliyoruz.

* Maltepe Yurdu kiralık bir yurt. Oraya ciddi para harcadık, yeniledik, revize ettik. Bizim sıfırdan alıp kiraladığımız yurdu eleştireceğinize yıllarca sıfır sayısına niçin sahip oldu İBB diye düşünmelidirler. İBB’nin sıfır adet yatağı vardı. Yurt yapmıştı ama 49 yıllığına X vakfına vermiş. İBB 49 yıllığına verdiği yurdu bunun yarısını fakir öğrencilere vereceksiniz deseydi, öpüp başıma koyacağım.

* Biz bir kısım vakıflara verilenleri geri alarak yurtları açtık. Maltepe’deki yurt binasını biz yaptık, tümden yeniledik ve açıp, kiraladık. Benim projem lafımı, bırakın İBB Başkanlığında, Beylikdüzü başkanlığım döneminde çıkmadı. Ben iş insanıyım. Babam da ortak, orada bile ‘Benim projem’ demedim.

* Bu ülkenin parasını, bütçesini yöneteceksiniz, ne benim projem ne partimin projesi derim. Milletimizin projesi. Tuzla Belediye Başkanı açılışta 22 dakika konuştu, ben 23 dakika konuştum. Çıkarsınız makul bir konuşmayla teşekkür edersiniz. İğneleyici laflar vesaire.

* Bu kışkırtmaların sonucu sayın Cumhurbaşkanı Hilmi Bey’i övdü. Demek ki madalyasını aldı. Siz biliyor musunuz bu projenin başlangıcı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesidir diye sözü var. Ben kimin emeği geçmişse teşekkür edelim dedim. 250 bin metreküplük tesis. Biz 400 bin metreküplük tesisi biz açtık. Sayın Cumhurbaşkanı benim yaptığım tesis dedi. 250 bin metreküplük tesisi sayın Erdoğan açtı diyorlar. Olabilir. Projeyi çizdiren, temelini atan.

* Belli seviyeye getiriyor, sayın Sözen bir noktaya getiriyor. Bu tartışmaları açmanın tek anlamı; Ekrem İmamoğlu’nun 3,5 yılına 25 yılı eşdeğer tutuyorlar. Yapamadıkları, durdukları, 10 metro hattında gürül gürül çalışan yönetimi kıskanıyorlar, yetinmiyorlar kendi 25 yılı ile yarıştırıyorlar.

* (Elektrikli scooter’ların kaldırım işgali) Bir genelge çalışıldı ama üstünde hala çalışmalar sürüyor. Çağdaş bir forma kavuşması şart. Kent dizaynı çok önemli…

* Liberal ticaret sistemini kabul eden bir insanım ama vahşi liberalizmde vatandaşın kurban edildiği bir sistemin parçası olmam.

* Ben aslında hayatım boyunca devrimciliği sevdim. En üst seviyede inovasyonu, sürdürülebilir bir iş modelini ruhunda tümüyle hisseden bir insanım.

Güncellenecek…