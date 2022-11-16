AKP’li vekilin şikayetiyle Diken’in yazıişleri müdürü ve muhabirine soruşturma

Diken’in ‘Adli yıl açılış töreninin yayıncılığını ‘kapan’ AKP’ye yakın şirket Sağkan’ı sansürledi’ haberi nedeniyle sorumlu yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler ve Ankara temsilcisi Altan Sancar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

Yargıtay’da düzenlenen adli yıl açılış töreninde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlanırken Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın konuşması sansürlenmişti.

Sansürün sebebi iktidardan 10 yılda 16 kamu ihalesi alarak, toplam 13,2 milyon TL kazanan Altus Organizasyon’un yayını vermemesiydi.

Konuyu gündeme taşıyan Diken, haberinde uzun yıllardır basında Altus’un AKP’li Ali İhsan Arslan’ın ‘gayri resmi sahibi’ olduğu iddiasına yer vermişti.

Haberin ardından 15 Eylül’de Ankara başsavcılığına başvuran Arslan’ın avukatları, haberi yazan Diken Ankara temsilcisi Altan Sancar ve sorumlu yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler’den şikayetçi oldu.

Başvuruda Arslan’ın şirketle resmi ya da gayri resmi ilgisinin bulunmadığı öne sürülerek Diler ve Sancar hakkında ‘iftira ve hakaret’ten kamu davası açılması talep edildi.

Başvuru dilekçesinde şunlar iddia edildi: “Arslanın Altus isimli şirketle resmi ve ya da gayriresmi hiçbir bağı yoktur. Küçük bir araştırmayla dahi bu ortaya çıkacaktır. Haber itibare suikasti yapmak amacıyla yazılmıştır. Şikayete konu haber basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değildir. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapılmış bir haberdir. Müvekkilin lekelenmeme hakkı ihlal edilmiştir.”

Başvurunun üzerinden iki ay geçtikten sonra Sancar ifadeye çağrılırken Diler için henüz bir tebligat gelmedi.

Öte yandan Altus Organizasyon’un haberimize ilişkin herhangi bir erişim engelleme başvurusu veya yalanması yok.

Dilekçede ayrıca Sağkan’ın konuşmasının sansürlenmediğine dair de bir bilgiye ver verilmedi.