27 yıl sonra ilk: Küba devlet başkanı Türkiye’ye geliyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.

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Küba’nın Ankara Büyükelçiliği, Küba’dan Türkiye’ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

ANKA’nın haberine göre büyükelçiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine başbakan yardımcıları, dışişleri bakanı, dış ticaret ve yabancı yatırım nakanı, enerji ve madenler bakanı ve halk sağlığı bakanı eşlik edecek.”

Erdoğan’ın 10-11 Şubat 2015’te Küba’ya gitmesi devlet başkanı düzeyinde Türkiye’den Küba’ya ilk ziyaret niteliğindeydi.

Fidel Castro’nun 1995’te Türkiye’yi ziyareti bu düzeyde Küba’dan Türkiye’ye ilk ziyaretti. Castro, 3-14 Haziran 1996’da İstanbul’da düzenlenen 2’nci Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı’na (BM HABITAT) katılmak için de Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti 15-16 Temmuz 2017’de yapmış, bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 17-18 Mayıs 2019’daki ziyareti takip etmişti.