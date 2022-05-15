Akşam Postası / 15 Mayıs 2022

Erdoğan iptal etmezse: Bira 12, şarap 23, rakı 100 lira zamlanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ertelemezse, sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında zam gelebilir.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, Gezi tutuklularının aileleriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Can Atalay’ın aileleri ve avukatlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Finlandiya’da NATO başvurusu parlamento onayını bekliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Sosyal Demokrat Partili Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin NATO’ya üyelik başvurusu kararını açıklayıp bugün parlamentonun onayına sundu.

Ukrayna’da Eurovision sunucusunun bomba sığınağındaki sevinci gündem oldu

Bu yıl İtalya’da 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı Ukrayna kazandı. Ukrayna’nın Eurovision yorumcusu Timur Miroşinçenko, yarışmayı bu yıl bomba sığınağından sundu.

Kadın kütüphanesi ve vakfı kaygılı: Geri dönebilecek miyiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) restorasyon programına aldığı Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, taşınmadan önce geri dönüşünü garantiye alacak protokolü imzalamak istiyor.

Tonga’daki, modern cihazla ölçülen en büyük patlamaydı: Çar Bombası’na denk

Tonga’da, ocak ayında meydana gelen yanardağ patlamasının atmosferde kaydedilen, modern cihazlarla ölçülen en büyük patlama olduğu açıklandı.

Turkovac’ta son durum: Kimse bir şey bilmiyor, bakanlıksa verileri saklıyor

Yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac’ta faz çalışmalarına ilişkin detaylar paylaşılmadığı gibi sorular da yanıtsız bırakılıyor.

Karbon salımının yarıdan fazlası üç ülkenin

Küresel Karbon Projesi (GCP) verilerine göre 2020’de dünya genelinde toplam 34 milyar 810 milyon ton karbon salındı. Küresel karbon emisyonunun yüzde 51,1’i Çin, ABD ve Hindistan’a ait.