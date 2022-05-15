Erdoğan iptal etmezse: Bira 12, şarap 23, rakı 100 lira zamlanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ertelemezse, sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında zam gelebilir.

Aralık 2019’dan beri üretici fiyatları yüzde 39’dan fazla arttı. Bu hızla giderse altı aylık ÜFE yüzde 60’ı aşabilir. Bu oran birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira TL zam anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın kararıyla 2021 temmuzunda bu zam yapılmamıştı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği edilen üretici fiyat endeksinde son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın aktardığına göre zamların fiyata yüzde 60’dan daha fazla miktarda yansıması bekleniyor.

Grafik: Habertürk

ÖTV yüzde 60 artınca bira fiyatı en az 12, şarap fiyatı 23 lira yükselmiş olacak. Biranın ÖTV tutarı şu anda 3,52 lira. Temmuzda 5,63 lira olacak. Birada verginin hesaplanması için bu rakam, alkol derecesi olan 5’le çarpılıp üstüne KDV ekleniyor. Böylece toplamda 12 liralık bir artış elde ediliyor.

Taze şaraptaysa vergi 17,34 lira. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 70 cl’lik şişelerde satıldığı için fiyata 23 lira olarak yansıyor. 1 litrelik şaraplarda fiyat 33 liraya çıkıyor.

Yüksek alkollü içkiler en az 100 lira artabilir

Yüksek alkollü içkilerde artış daha fazla. Bu içkilerde ÖTV 481,98 lira. Yüzde 60 artışla bu 771,16 lira olacak. Bu durumda ÖTV ve artan ÖTV’nin KDV’si toplam 96 liralık bir vergi artışına neden olacak.

Eğer üreteciler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka, viski ve cin gibi sert içkiler en az 96 lira zamlanabilir. Böylece 279 lira olan 70’lik rakı fiyatı 375, 310 lira olan votka fiyatı 406 ve 380 lira olan viski fiyatıysa 476 liraya ulaşacak.