Sigara ve alkole ÖTV zammı yok

Sigara ve alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına temmuz-aralık döneminde zam yapılmaması kararı alındı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV’de yılın ikinci altı ayı için değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Buna göre, ÖTV kanununun 12’nci maddesinde yer alan ‘ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına’ yönelik hükmü uygulanmayacak.

Kararla sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.