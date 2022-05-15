Ukrayna’da Eurovision sunucusunun bomba sığınağındaki sevinci gündem oldu

Bu yıl İtalya’da 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı Ukrayna kazandı. Ukrayna’nın Eurovision yorumcusu Timur Miroşinçenko, yarışmayı bu yıl bomba sığınağından sundu.

Miroşinçenko, yarışmayı ‘Stefania’ adlı şarkısıyla Ukrayna’yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra’ grubunun kazandığını öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşadı.

This is how Ukraine’s Eurovision presenter and commentator Timur Miroshnychenko reacted to the news of Kalush Orchestra’s victory. Due to Russia’s never-ending rocket attacks, Timur had to go on air from a bomb shelter. pic.twitter.com/oIXrDPvQX2 — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) May 14, 2022

Sunucunun kameralara yansıyan sevinci kısa sürede gündem oldu. Zıplayarak sevinç çığlıkları attığı anları birçok kişi izledi ve paylaştı.

Miroşinçenko’nun yayın yaptığı sığınağın görüntüsü ilgi çekti.