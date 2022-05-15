Eurovision’un kazananı Ukrayna

Bu yıl İtalya’da 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı ‘Stefania’ adlı şarkısıyla Ukrayna’yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra’ grubu kazandı. Grup, finalde 631 puan alarak birinci seçildi.

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Yarışmanın finalinde 25 ülkeden temsilci yer aldı.

Britanya ‘Space Man’ şarkısıyla 466 puan alarak ikinci oldu. Üçüncülüğüyse ‘SloMo’ şarkısıyla İspanya elde etti.

Finalde Britanya jüri oylarıyla öne çıktı. Ukrayna, jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puanla öne geçti.

Bu yılki zaferle Ukrayna, Eurovision’da üçüncü kez birinciliği elde etti.