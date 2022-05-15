Tonga’daki, modern cihazla ölçülen en büyük patlamaydı: Çar Bombası’na denk

Tonga’da, ocak ayında meydana gelen yanardağ patlamasının atmosferde kaydedilen, modern cihazlarla ölçülen en büyük patlama olduğu açıklandı.

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‘Science’ adlı bilim dergisinde verilerin incelenmesi sonucunda kaleme alınan makalelere göre 15 Ocak’ta Pasifik Okyanusu’nda, Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Tonga-Hunga Haʻapai denizaltı volkanında meydana gelen patlamanın şiddeti 20’nci yüzyıldaki tüm volkanik aktivitelerden büyüktü. Patlamanın büyüklüğü bununla da sınır değildi; 2’nci Dünya Savaşı sonrasındaki tüm atom bombası denemelerini de geride bırakmıştı.

Makalelerden birini kaleme alan ekibin başındaki bilim insanı, ABD’deki California Üniversitesi’nde görevli Dr. Robin Matoza şöyle konuştu: ”Tonga 1883’te Endonezya’daki Krakatoa patlaması kadar büyük bir olaydı. O patlamada 30 bini aşkın kişi ölmüştü. Neyse ki Tonga’da böyle büyük can kayıpları olmadı. Tsunamiye neden olmasına rağmen az sayıda kayıp oldu. Bize göre sadece Krakatoa Tonga’dakine yakın yıkıma neden olan şiddetteydi. Ancak bugün elimizde modern cihazlar, jeofizik gözlem sistemleri var. Ve, Tonga’daki modern çağda elde edilen verilere göre en büyük patlama.”

Bilim insanları, Tonga’daki patlamanın atmosfere etkisinin şimdi kadar meydana gelen en büyük nükleer patlamayla, 1961’de Sovyetler Birliği tarafından patlatılan Çar Bombası’yla kıyaslanabilecek ölçütte olduğunun altını çizdi.