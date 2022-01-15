Güney Pasifik’te dev volkan patlaması: Okyanusun iki yakasında tsunami alarmı

Ada ülkesi Tonga’nın 65 kilometre uzaklığında yaşanan patlama 1,2 metrelik bir tsunami dalgası oluşturdu.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

800 km uzaktaki Fiji ve 2300 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda’da da patlama ses olarak duyuldu.

ABD kıyılarında Hawaii’den Alaska’ya kadar da dalga uyarısı yapıldı.

ABD’de Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruda, California, Oregon, Washington ve Alaska eyaletlerinin dalgalardan etkilenebileceği açıklaması yapıldı.

Merkezdeki yetkililerden Dave Snider, “Bu denli uzun bir kıyı zinciri için tavsiye yayınlamazdık. En sonra ne zaman olduğunu bilmiyorum” açıklamasıyla durumun ne denli sıra dışı olduğuna işaret etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Snider, “Bu gerçekten büyük bir olay. Son on yılın en ciddi patlamalarından biri” dedi.

Patlama Türkiye saati ile Cumartesi sabahı 07:10 sıralarında yaşandı.

‘Her yerden çığlıklar geliyordu’

Sosyal medyada özellikle Tonga’ya ilişkin görüntüler yer alıyor. O görüntülerden birinde dalgaların bir kilise ve bazı evlerin içine ulaştığı görülüyor. Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’da tanıklar, gökyüzünden kül yağdığını aktarıyor.

Ülke halkının yüksek bölgelere çıkması çağrısı yapıldı.

Tonga’da yaşayan Mere Taufa, patlamanın akşam yemeğine oturmak üzereylen yaşandığını anlattı.

“İçgüdüyle masanın altına girmeyi düşündüm” diyen Taufa, kardeşinin bomba patladığını düşündüğünü söyledi.

Stuff isimli Yeni Zelanda sitesine konuşan Taufa, kısa süre sonra da evine suyun ulaştığını aktardı: “Her yerden çığlıklar geliyordu, insanlar, herkese yukarılara çıkma çağrısı yapıyordu”

800 kilometre uzaklıktaki Fiji’nin başkenti ile 2300 kilometre mesafedeki Yeni Zelanda’da da patlama duyuldu.

Sekiz dakikalık patlamanın başkent Suva’da ‘şiddetli gök gürültüsü’ gibi duyulduğu aktarılıyor. Tonga Jeoloji Kurumu yetkilileri, gaz, kül ve duman bulutunun 12 kilometreye ulaştığını açıkladı. Tonga’nın başkenti, Hunga Tonga volkanik sisteminin yalnızca 65 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu’nun tespitlerine göre, Tonga’nın başkentinde 1.2 metrelik bir tsunami dalgası burada gözlemlendi. 2300 kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda’da da patlama kaynaklı fırtına oluşabileceğine ilişkin uyarı mesajı yayımlandı. Yeni Zelanda’da volkan kaynaklı olarak sonik patlamalar duyulduğu da aktarılıyor.