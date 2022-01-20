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Yaramazlara biraz batar!

Tonga’da tsunamide denize sürüklenip 24 saat sonra kurtulan adamın mucize hikayesi

Yanardağ patlaması sonucu oluşan tsunami dalgasıyla denize sürüklenen ve 24 saatten fazla bir süre adalar arasında yüzen adamın mucize kurtuluş hikayesi, günlerdir sınırlı iletişim sağlanan Tonga’dan gelen sevindirici haberlerden biri oldu.

15 Ocak’ta Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağın patlaması sonrasında tsunami alarmı verilmiş ancak ana iletişim hatları zarar gördüğünden ülkeyle iletişim kesilmişti.


Lisala Folau isimli engelli emekli marangoz, katıldığı radyo kanalı Broadcom FM’e yüzerek ve zaman zaman su yüzeyinde sürüklenip iki ıssız adadan geçtikten sonra, toplam 13 kilometre kat ederek ana ada Tongatapu’ya varabildiğini anlattı.

Folau cumartesi günü tsunami uyarısı yapıldığı sırada Atata adasındaki evini boyadığını anlattı: “Abim ve yeğenim bana yardım etmeye geldi. Dalga bize yaklaştığında evin başka bir yerine geçtik. Sonra daha büyük bir dalga geldi, tahminen altı metre boyunda. Düşünün ben engelliyim, doğru düzgün yürüyemiyorum. Yürüdüğümdeyse bir bebeğin bile benden daha hızlı yürüyebileceğine eminim.”

Abisi yardım getirmeye gittiğinde yeğeniyle ağaca tırmandıklarını anlatan Folau, dalga durulduğunda aşağı indiklerini fakat bu kez daha büyük bir dalganın geldiğini söyledi: “Dalga vurduğunda yeğenim Elisiva ve ben tutunmaya çalıştık ama denize sürüklendik. Saat 19:00 civarıydı. Denizde sürüklenmeye başladık. Birbirimize bağırıyorduk ama karanlıktı, birbirimizi göremedik. Kısa bir süre sonra yeğenimin sesini duymaz oldum. Ama oğlumun seslendiğini duyuyordum.”

Folau, o an onu kurtarmak için hayatını riske atar korkusuyla oğluna cevap vermediğini anlattı: “Cevap verseydim suya atlar beni kurtarmaya çalışırdı. Kötü bir şey olursa yalnızca bana olsun diye düşündüm. Bir süre su üzerinde sürüklendim ve Toketoke adasının doğusuna çıktım.”

Pazar sabahı evinin olduğu Atata adasına doğru giden bir polis botu gördüğünü söyleyen Folau, bir bez parçası bulup salladığını ancak bottakilerin onu görmediğini anlattı.

Daha sonra saat 10:00 gibi Polo’a adasına gitmek için yüzmeye başlayan Folau, akşam üzeri 18:00’de adaya çıktı: “Yardım için bağırdım, birilerini aradım ama kimse yoktu.”

Bunun üzerine bir sonraki hamlesini düşünmeye başlayan Folau, ana Tongatapu adasında, başkent Nuku’alofa’nın batı ucunda yer alan mui’i Sopu’ya varmayı kafaya koydu.

Folau saat 21:00 civarında Sou’da bir eve doğru yürümeye çalıştığı sırada evin sahibinin onu arabayla alıp eve götürdüğünü anlattı.

Mucize kurutuluş hikayesini aktaran Guardian, Folau’nun yeğeni ve oğlunun ne durumda olduğuna dair bilgiye ulaşılamadığını ancak felaket sonrası yaşanan üç can kaybından hiçbirinin Atata adasından olmadığını belirtti.

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