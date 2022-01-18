Tonga’daki yanardağ patlaması sonrası görüntüler: İki can kaybı

Tonga’da yanardağ patlaması ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gösteriyor.

Fotoğraflar: UNOSAT

15 Ocak’ta Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağın patlaması sonrasında tsunami alarmı verilmiş ancak ana iletişim hatları zarar gördüğünden ülkeyle iletişim kesilmiş, felaketin sonuçları anlaşılamamıştı.

Halen kısıtlı iletişim sağlandığı ülkede iki can kaybının yaşandığını Yeni Zelanda dışişleri bakanı duyurdu. Ölenlerden birinin Britanya vatandaşı olduğu belirtildi.

Bakan ayrıca patlamadan kaynaklanan küllerin ülkeye hava yoluyla yardım yollamada soruna yol açtığını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya’da görev yapan Tongalı diplomat Curtis Tu’ihalangingie, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri (NZDF) keşif uçuşları sırasında çekilen endişe verici görüntülerin Mango adasında bir köyün tamamen yıkıldığını ve yakınlardaki Atata adasında çok sayıda binanın kayıp olduğunu gösterdiğini söyledi.