Son 24 saat: 1154 vaka, 10 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1154 Covid-19 vakası kaydedildi, 10 kişi öldü.
Bir günde 120 bin 183 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 1190.
Yaramazlara biraz batar!
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