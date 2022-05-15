Yılın sergisi: Ve Şimdi İyi Haberler

İstanbul Pera Müzesi kaçırmak istemeyeceğiniz bir sergiye ev sahipliği yapıyor: Ve Şimdi İyi Haberler.

Ve Şimdi İyi Haberler 7 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde.

‘Ve Şimdi İyi Haberler’ pek çok açıdan dikkate değer bir sergi.

Eserler Annette-Peter Nobel çiftine ait. Peter Nobel insan hakları ve basın özgürlüğü davalarıyla tanınan bir avukat, basına ilgileri öncelikle buradan kaynaklanıyor.

Koleksiyonerleri tarafından Basın Sanatı (Press Art) olarak adlandırılan eserler, düşünsel bir başlangıç noktası olarak gazeteden yola çıkıyor, metin ve haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine odaklanıyor. Bu anlamda hem hafızayı harekete geçiriyor hem ilham veriyor.

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12 bölüme / döneme ayrılan sergideki eserlerden bir Diken seçkisi hazırladık. Üzerine çok söz söylenebilecek ki söylenmiş, bölümleri elimizden geldiğince sadeleştirdik ve kolay okunur hale getirdik.

Ve Şimdi İyi Haberler, 20’inci ve yaşadığımız kadarıyla 21’inci yüzyılı bir perspektife oturtmak için mükemmel bir fırsat. Medyanın inandırıcılığı ve sanatın özerkliği içinse zorlu sınav.

İyi seyirler.